Maria é desclassificada do “BBB 22”

A Globo confirmou, no início da tarde desta terça-feira (15), a expulsão de Maria do Big Brother Brasil. Conforme informações divulgadas pela emissora, a cantora e atriz foi desclassificada por descumprir regras do programa.

Na noite de segunda-feira (14), Maria acertou a cabeça de Natália com um balde durante o jogo da discórdia. No mesmo momento, internautas começaram a pedir a expulsão da sister por agressão.

Em seguida, Tadeu Schmidt interrompeu a dinâmica e perguntou como Natália estava.

— Tá tudo bem por você? — questionou o apresentador, ao que Natália respondeu:

— Tá tudo bem, senti agressividade, mas tá tudo ok.

Schmidt, então, repreendeu Maria e continuou o jogo.

De acordo com comunicado emitido pela Globo, as imagens do momento em que a atriz despejou o balde e atingiu a cabeça de Natália foram analisadas e constatou-se agressão. “Seguindo as regras, a atriz e cantora foi desclassificada”, diz a nota.

A emissora ainda afirma que Maria não será substituída e que o paredão desta terça está mantido. A disputa é entre Arthur, Bárbara e Natália, que se mostrou bastante abalada após a desclassificação da ex-colega de confinamento. Ela comentou que as duas estavam conversando pouco antes de a atriz ser chamada para o confessionário e explicou que não reclamou da agressão durante o Raio X.

Ao longo da madrugada desta terça, Maria chegou a procurar Natália para se desculpar. Em conversa com Vinicius, ela também relatou que estava preocupada com a situação e lembrou que, na semana anterior, já havia sido agressiva com Arthur durante o jogo da discórdia.

— Ela (Natália) me deixou com muito ódio. Eu não raciocinei na hora que eu fiz, sabe? É a segunda vez que eu sou agressiva. Com o Arthur foi a mesma coisa, ele me emp*teceu e eu fiz assim (faz gesto de empurrar) na cara dele. Não gostei da minha atitude. Já pedi desculpas e vou pedir de novo — refletiu Maria.

— Mas o balde foi sem querer? — perguntou Vinicius.

— Foi totalmente sem querer! Na hora eu peguei o negócio de qualquer jeito, com raiva e, tipo, não foi maneiro. Segunda vez que eu fui agressiva, não gostei disso. Realmente foi sem querer, eu não ia jogar o balde na cabeça dela — explicou a sister.

