Marília Mendonça: conheça a história da cantora que deu cara nova ao Sertanejo Universitário

Nos últimos anos, temos visto um domínio gigantesco do gênero musical Sertanejo Universitário nas paradas pelo Brasil. Duplas, como Henrique & Juliano e Zé Neto & Cristiano e cantores solo, como Luan Santana e Gusttavo Lima são alguns dos grandes nomes dessa terceira modalidade do gênero Sertanejo, o qual sucedeu a modalidade caipiria, o sertanejo “raiz” e o sertanejo romântico, muito popular entre as décadas de 1980 e 1990.

Cantora, compositora e instrumentista brasileira, Marília Dias Mendonça foi um dos nomes de maior repercussão da música brasileira e continuará influenciando as próximas gerações. Ela nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 1995, e teve o seu primeiro contato com a música através da igreja.

Muitos não sabem, mas, antes de explodir pelo Brasil, Marília escrevia músicas para cantores renomados nacionalmente. Inclusive, muitas das suas composições estouraram, como “Minha Herança” (João Neto & Frederico), “Flor e o Beija-Flor” (Henrique & Juliano) e “Calma” (Jorge & Mateus).

Ela começou a carreira de cantora em 2014 quando lançou seu primeiro EP homônimo. Em junho de 2015, foi lançada a canção “Impasse”, primeiro single da artista, que contou com a participação da dupla Henrique & Juliano. Mas ela só veio a despertar a atenção do público brasileiro em 2016 com o lançamento do seu primeiro álbum, intitulado “Marília Mendonça: Ao Vivo”, que tinha a música “Infiel”, a qual se tornou a segunda canção mais executada nas rádios do Brasil naquele ano.

Posteriormente, a sertaneja viria a lançar outros singles que repercutiram significativamente. Entre eles, podemos citar “Supera”, “Graveto”, “Apaixonadinha”, “Todo Mundo Vai Sofrer”, “De Quem É A Culpa?”, entre outros tantos. Seus sucessos a renderam indicações em importantes premiações de música. Em 2019, Marília Mendonça foi vencedora do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja, pelo álbum “Todos os Cantos”.

Com apenas 26 anos, Marília ainda tinha muita estrada pela frente. Inclusive, ela tinha turnê marcada com Maiara e Maraísa para 2022. Infelizmente, ela não está mais entre nós. Mas, sem dúvidas, deixará um legado gigante para música brasileira. Uma artista que, apesar de tudo que construiu e conquistou, nunca perdeu a humildade e o carisma. Sua partida pegou todos de surpresa. Músicos, fãs, familiares e amigos, após a triste notícia do falecimento da sertaneja, usaram as redes sociais para prestar suas homenagens à eterna Marília Mendonça, uma das grandes vozes que o Brasil já produziu.

