Definidos os semifinalistas dos “Quarentinha” na Copa dos Campeões

Fluminense, Nacional, Tinga e Centenário são os semifinalistas da 5ª Copa dos Campeões do Palmeiras na categoria sênior especial.

No último sábado (6), foi realizada a quartas de final da competição “Quarentinha”, com jogos no complexo de campo do Jockey Club de Alegrete. A copa promovida pelo Verdão do Capão do Angico segue apresentando bons jogos, com equipes que apostam em jogadores trazidos de cidades vizinha para disputar a taça.

O Nacional que apostou em jogadores de fora do município, goleou o São José. Vitória de 4 a 0 e vaga garantida em uma semifinal.

Nacional goleou o Zequinha alegretense e avançou de fase

Também reforçado com atletas de outra cidade, o Fluminense fez 3 a 0 sobre o Sindicato. Com gols de Ricardo, Peludo e Miro, jogadores do futebol uruguaianense.

Fluminense na semifinal

O Centenário também avançou a semifinal. Vitória pelo placar mínimo sobre o Boca Juniors, consolidou a classificação do time do outro lado da Ponte.

Centenário está entre os quatro melhores da Copa

Num jogo equilibrado, o Tinga superou o Ser Ceva e é semifinalista da Copa. O Clube Independente da Tinga fez 2 a 1.

Tinga superou o Ser Ceva e foi à semifinal

Conforme informações do coordenador técnico da competição Valdir Knierim, às semifinais serão realizada no Estádio Municipal Farroupilha com presença do público.

15hs – Fluminense x Nacional

16hs30min. – Tinga x Centenário

Fotos: Valdir Knierin