Delegada Fernanda Mendonça analisa onda de estelionato, roubos e crimes mais recorrentes em Alegrete

Em entrevista com a Delegada da 1ª DP de Alegrete, Fernanda Mendonça, a reportagem detalhou(no final da página) os homicídios, neste ano, sendo que os meses de janeiro e outubro, foram os maiores registros com 3 em cada – totalizando em dez meses o número de 10 homicídios.

A policial civil também falou sobre a incidência de outros crimes, fez alertas e solicitou a colaboração da população para denúncias – garantindo o sigilo total.

Delegada Fernanda que assumiu a 1ª DP no dia 16 de setembro, está atuando de forma incansável junto ao Setor de Investigação para que todos os crimes, que ainda não foram, sejam elucidados.

Dos 10 homicídios consumados, até o momento, quatro já foram remetidos ao poder Judiciário com indiciamento, ou seja, com autoria apurada.

“Os demais ainda estão sob investigação sigilosa na Delegacia. Em relação a eles, quem tiver informações pode sempre repassar à Polícia Civil por meio do Disque Denúncia 181, pelos canais no site oficial da Polícia ou pelo telefone (55) 984511689, este último com WhatsApp” – explicou a Delegada.



Além dos homicídios, que têm uma atenção especial por parte da investigação, os roubos a estabelecimentos comerciais também estão na lista.

“Tivemos vários roubos nos últimos três meses, o que preocupa principalmente os donos de negócios na cidade, mas é preciso frisar que as investigações acerca desses crimes não pararam e seguem também sob sigilo” – falou.

Desde que chegou na cidade, Delegada Fernanda disse que se deparou com uma grande quantidade de crimes de estelionato, cometidos das formas mais diversas possíveis: sites de compras falsos na internet, golpe do WhatsApp (em que alguém se faz passar por outra pessoa com outro número e pede dinheiro aos contatos), ligações de golpistas se fazendo passar por funcionários de bancos para renegociar dívidas, entre outro.

Além disso, vários tipos de fraudes têm sido vistas, em especial empréstimos bancários não contraídos pela vítima e saques e compras no cartão não realizados pelas vítimas.

“Assim, importante avisar a toda a população para que cuide para quem fornece seus dados pessoais e em que links da internet acessa, uma vez que um acesso em um site falso pode fazer com que os dados das vítimas acabem nas mãos dos golpistas” – destacou.

A Delegada acrescenta que os demais delitos envolvendo crimes contra a honra, ameaças, lesões corporais e crimes de violência doméstica contra a mulher são recorrentes e também acabam sendo registrados em grande volume, o que resulta, também, em alguns casos, investigações.

Conforme os dados da SSP – Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, até o mês de setembro, Alegrete contabilizou 450 furtos; 56 crimes de abigeato; sete furtos de veículos; 69 roubos; três roubos de veículos; 353 ocorrências de estelionato; 27 delitos envolvendo armas de fogo e munições; 36 ocorrências de entorpecente posse e 75 relacionadas ao Tráfico de drogas.

Veja abaixo todos os homicídios ocorridos neste ano:

Janeiro

1º Homicídio – dia 04 – Carlos Eduardo Venes Von Ende – 36 anos –bairro Airton Senna II – disparos de arma de fogo – execução.

2º Homicídio – dia 09 – Osório Fernandes Neto – 37 anos – Centro – assassinado a facadas.

3º Homicídio – dia 23 – Luiz Omar Baddo – 41 anos – interior do Município (Rincão do 28) – disparos de arma de fogo.

Maio

4º Homicídio – dia 20 – Maicon Douglas Bairros – 27 anos – apelido Malvadeza – bairro Macedo – disparo de arma de fogo – execução.

Agosto

5º Homicídio – dia 6 – Alexsandro Tormes dos Santos – 30 anos – bairro Piola – disparos de arma de fogo – execução.

Setembro

6º Homicídio – dia 14 – Gildo Goulart Brum – 36 anos – bairro Canudos – disparo de arma de fogo.

7º Homicídio – dia 24 – Igor dos Santos Irizaga – 34 anos – Centro (20 de Setembro) – disparo de arma de fogo – execução.

Outubro

8º Homicídio – dia 4 – Alessandro Ferrão da Silva 41 anos – bairro Piola – disparo de arma de fogo – execução.

9º Homicídio – dia 4 – Alexandre Carvalho Moura – 22 anos – encontrado em um matagal na Avenida Brás Faraco – assassinado a facadas – execução.

10º Homicídio – dia 23 – Douglas Chagas Bitencourt – 30 anos – bairro Sepé Tiaraju (Invasão) – disparos de vários calibres de arma de fogo – execução.