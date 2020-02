Matagal avança e traz risco para motoristas e ciclistas na VRS 806, em Alegrete

O matagal voltou a invadir a estrada do Caverá em Alegrete. Do trecho asfaltado de 12 km, a quase totalidade do percurso apresenta áreas com o mato invadindo a via.

Usada diariamente por motoristas que se deslocam para zona rural, a VRS-806 vem sofrendo com a falta de manutenção e investimentos do governo estadual. Algumas placas de sinalização já estão escondidas em meio a vegetação.

A reportagem do Portal Alegrete Tudo percorreu o local e constatou o perigo com a visibilidade, principalmente nas curvas. Com trânsito de ciclistas regularmente a estrada é bastante movimentada. Já ocorreram acidentes de trânsito envolvendo motoristas, ciclistas e motociclistas nos dois últimos meses.

Com velocidade máxima permitida de 80 km, poucos veículos flagrados pela reportagem obedecem o limite. Sem acostamento, a estrada do Caverá apresenta vários pontos de descarte de lixo e latas de cerveja espalhadas ao longo da estrada.

Atualmente o asfalto apresenta boas condições de trafegabilidade. Apenas alguns pontos carecem de manutenção. Em contato com o engenheiro Paulo Meister, foi informado que a poda na estrada do Caverá está num montante de reivindicações enviadas para diretoria geral do Daer, entre outras demandas para cidade de Alegrete.

Embora o governo já tenha confirmado a diminuição de repasses financeiros para este ano, o engenheiro está otimista que o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem atenda os pedidos feitos para o município.

No Caverá os trabalhos devem receber roçada e manutenção em pontos críticos. Como a poda é realizada por uma empresa terceirizada, Meister espera por uma confirmação ainda nesta sexta-feira (7), para acionar a empresa, que inicie os trabalhos já na próxima segunda.

As demais estradas sob jurisdição do Daer também vão receber cuidados e conservação da via. Na RS 566, o investimento inicial é de 3 milhões, que vai propiciar 4 km de malha asfáltica. O projeto parte da rótula das Quatro Bocas em direção ao Mariano Pinto, o restante da estrada vai receber manutenção, garante Meister.

Júlio Cesar Santos