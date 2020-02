Irmãos acusados de homicídio em Rosário do Sul, armaram confusão em hotel de Alegrete

Na manhã de quarta-feira(5), a Brigada Militar foi acionada pelo proprietário de um hotel, na região central, em Alegrete. O motivo foi a desavença com um hóspede que se recusava a pagar o valor cobrado pela diária.

No endereço, os policiais identificaram o homem, de 22 anos, e ficaram sabendo que ele estava acompanhado de uma irmã de 31 anos, mas ela já tinha saído e estaria na Estação Rodoviária. Em conversa com as partes envolvidas, o hóspede aceitou pagar o valor. Porém, na consulta ao sistema integrado da polícia, foi constatado pelos policiais que eles tem um registro na cidade de Rosário do Sul, como acusados de um homicídio, no último dia 1° de fevereiro deste ano.

Uma outra guarnição foi até a Estação Rodoviária e os irmãos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Alegrete. Com eles foram encontradas duas pastas e nelas havia registros de doações em dinheiro e um texto falando sobre uma criança com problemas de saúde, inclusive com um carimbo do Conselho Tulelar. Eles relataram que encontraram as pastas no último hotel que estiveram e, afirmaram que trabalhavam com informática, que estavam na cidade a trabalho, porém, não souberam informar o nome de nenhum cliente, tampouco, tinham equipamentos de informática. Também foi encontrado em seus pertences, um aparelho televisor que na Delegacia foi constatado ter sido furtado de um hotel em São Gabriel, onde os irmãos se hospedaram no último dia 03/02.

Tudo indica se tratar de dois estelionatários, que andam de cidade em cidade pedindo doações para essa criança fictícia. Em contato com autoridade policial foi determinado registro simples, por estelionato. Depois de ouvidos, os irmãos foram liberados.

