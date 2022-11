Material impermeabilizante é colocado no corredor central do calçadão

A obra de repaginação do calçadão Hélio Ricciardi com a abertura de rua central no calçadão, dentre outras alterações continua. Nesta segunda- feira foi colocado material para impermeabilizar o solo onde vai ser a rua, bem no meio do passeio público.

material impermeabilzante na rua no meio do calçadão

Depois será colocado um novo material até que a passagem seja concluída. A metade do calçadão foi isolada para que os trabalhadores possam atuar. Depois da conclusão desta parte vai começar a retirada de lajotas e abertura da via estreita no espaço em direção à Rua General Sampaio.

Algumas árvores já foram retiradas e replantadas em outros pontos, conforme o projeto da obra.