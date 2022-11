Cerca de 120 crianças participam da Escolinha do 2° BRBM

Durante dois dias, 26 e 27 de novembro, Alegrete foi contemplado com a Escolinha de Trânsito do 2º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM).

A ação, também, teve a participação dos policiais rodoviários de Alegrete e foi realizada no Parque Doutor Lauro Dornelles(Sindicato Rural).

As atividades educativas de trânsito contaram com aproximadamente 120 crianças contempladas em dois dias especiais, com diversão, aprendizado e alegrias.

As ações desenvolvidas tem o propósito de educar e conscientizar para um trânsito mais seguro, em um espaço lúdico e educativo, buscando transmitir àqueles que serão futuros motoristas, ciclistas e pedestres noções sobre segurança e responsabilidade no trânsito com normas de circulação e conduta.

Conforme o Comandante do CRBM, em Alegrete, Arlã dos Anjos, a atividade foi muito positiva e superou as expectativas. Ele acrescenta que o evento estava inicialmente inserido na programação do 1º Festival da Linguiça que acabou sendo cancelado de última hora.

Utilizando carrinhos infantis e bicicletas, os participantes trafegam em um cenário dotado de placas de sinalização, faixas de pedestres, cruzamentos, semáforos, lombadas e outros elementos comuns nas ruas de uma cidade. Durante o circuito recebem orientações e aprendem regras básicas de trânsito.

O aprendizado desde a infância faz com que a criança cresça com consciência de suas atitudes e ajude a alterar o comportamento da família. Ao final, as crianças que participaram eram agraciadas com a sua primeira “habilitação”.

Com a realização dos últimos eventos a Escolinha de Trânsito do 2° BRBM atingiu a marca expressiva de mais de 10 MIL crianças contempladas com as atividades no ano de 2022.