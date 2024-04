Matteus Amaral retorna hoje para mais uma tarde de fotos no Parque Rui Ramos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com um coração generoso e uma disposição inigualável, Matteus dedicou-se incansavelmente a atender a todos que desejavam capturar um momento ao seu lado. Apesar da fila extensa que se formou para tirar uma foto com ele, o jovem não mediu esforços para garantir que cada pessoa fosse atendida. No entanto, após mais de cinco horas de interações calorosas, a necessidade de alimentação e hidratação se fez presente, levando-o a fazer uma breve pausa.

Luciane, mãe do Matteus do BBB24, ganha festa surpresa

Movido pelo belo sentimento de gratidão que permeou o ambiente, Matteus decidiu estender o convite para uma nova sessão de fotos na tarde deste domingo dia (21), a partir das 15h30, no Parque Rui Ramos. Esta segunda oportunidade proporcionará aos admiradores a chance de se encontrarem novamente com o ídolo e eternizarem mais uma lembrança especial. O horário estendido até às 18h30 visa assegurar que todos tenham a oportunidade de participar, fortalecendo ainda mais os laços entre Matteus e sua comunidade.

Além disso, a iniciativa também contará com presença da família de Matteus Amaral no Chimarródromo.