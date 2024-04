Matteus é o último líder do BBB24

Share on Email

Como havia antecipado Boninho, a última Prova do Líder da edição, nesta terça-feira (9), levou os cinco finalistas da edição para fora da casa, pela primeira vez, após 93 dias de confinamento.

Demonstrando habilidade e destreza, Matteus surpreendeu ao enfrentar o desafio pela primeira vez, comparando a experiência à doma de cavalos. Sua estratégia única de lançar todas as setas de uma vez resultou na pontuação mais alta entre os competidores. Com esse feito, ele assegura seu lugar na final do programa, já figurando entre os quatro melhores participantes da temporada.

Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Mateus participaram de mais uma disputa que levou Mateus à liderança – formando o VIP com Alane.

Mateus indicou Isabelle, que foi ao 20º Paredão com Beatriz, a mais votada pela casa e Davi, também mais votado e, empatando com a sister paulista, coube ao Líder escolher o brother baiano para a berlinda e este, por sua vez, puxou Beatriz.

Portanto, o derradeiro Paredão foi formado por Isabelle, Beatriz e Davi.