Matteus puxa “Canto Alegretense” e se emociona ao lembrar de sua terra natal, “te amo, Baita Chão”

Durante esses oitenta dias de programa, por várias vezes o gaúcho destacou e enalteceu a riqueza e a pluralidade da cultura do Rio Grande do Sul. Com comidas, costumes e outros momentos, o alegretense sempre fez questão de ressaltar que a alma campeira faz parte de sua vida, dizendo: “eu sou apaixonado por cavalo, campo e costumes simples; sou apaixonado pela minha terra”, destacou o participante.

Após isso, Matteus fez um agradecimento aos participantes e ao público.”Obrigado por tudo, vocês não sabem como é importante a divulgação da cultura gaúcha, com certeza o Alegrete deve ta muito emocionado com todo esse momento, obrigado! obrigado! obrigado!.

Fotos: Instagram Matteus Amaral