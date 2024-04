Caminhada Azul: Alegrete unido pela conscientização do Autismo

Por volta das 9h, ostentando roupas em cores azul e branca, um numeroso grupo de pais com crianças, jovens e adultos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA) participou da caminhada que saiu da prefeitura, Palácio Rui Ramos, contornou a praça Getúlio Vargas e chegou no calçadão Hélio Ricciardi.

Brigada Militar de Alegrete agora é companhia e está subordinada ao 1° BPAF de Uruguaiana

No município, a APAE coordenou a caminhada com alunos acompanhados dos professores e um grupo de pais que, unidos, buscam aumentar a conscientização das pessoas sobre a inclusão e o respeito àqueles que têm TEA aqui na cidade.

Para a diretora da APAE, Maura Sanchotene Pacheco, o evento serviu para mostrar à comunidade o trabalho realizado pela instituição. “Eles recebem os cuidados necessários, temos trabalhado junto aos pais, e todos são tratados com muito carinho e recebem atenção especial da equipe de profissionais”, destacou. A diretora pediu mais engajamento da comunidade com a APAE; embora tenham colaboradores, a escola está aberta para visitação e adesão de mais colaborações. “Muitas pessoas não conhecem nosso trabalho, por isso convidamos a comunidade a conhecer nosso espaço”, sugere Maura.

Na caminhada, muitas histórias de superação, amor e carinho. Mãe e avó de um menino de 3 anos que possui TEA, a senhora conversou com a reportagem e comentou estar muito realizada e feliz. “Foi Deus que me proporcionou tudo isso. Ele é meu companheiro e caminho junto ao lado dele sempre”, pontuou.

A caminhada contou com a presença da PRF, Guarda Municipal, vereadores e entidades que apoiam a causa. O Dia Mundial da Conscientização foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no ano de 2007. Essa data foi escolhida com o objetivo de levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

APAE de Alegrete/RS

Colheita de arroz em Alegrete se aproxima da metade da área semeada

No município, outras atividades vão marcar o dia, destaque para a Tarde Azul, com uma sessão no cinema e a Noite Azul, com um momento marcante para crianças autistas em um restaurante temático da cidade.