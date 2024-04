BBB 24: Grupo Fadas já define voto para o próximo paredão

Os brothers definem, juntos, o nome de Lucas Henrique, o Buda, para indica-lo na dinâmica subsequente.

Caminhada Azul: Alegrete unido pela conscientização do Autismo

“Eu também iria no Lucas, porque tem argumento. Já me botou no Paredão, eu boto ele no Sincerão, destacou Beatriz. “Minha primeira opção é o Lucas”, respondeu Davi. Matteus reforçou a ideia e salientou: temos que voltar só no lado de lá, depois quando ficar nos cinco, ai vemos o que iremos fazer, mas vamos defender o nosso”, respondeu.

Brigada Militar de Alegrete agora é companhia e está subordinada ao 1° BPAF de Uruguaiana

Os brothers concordam e Isabelle diz: “Bin ou Lucas, nessa altura do campeonato, os dois.”. Davi, então, contabiliza os votos e pergunta para a sister em quem ela votaria, caso precisasse escolher um. Então Cunhã responde: vou no Buda, não tem jeito, preciso compactuar com vocês, disse a amazoense.

Fotos: Gshow