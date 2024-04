Professores de Alegrete participam de ato unificado em Porto Alegre

Na quarta-feira, categorias de servidores estaduais do Estado fazem manifestação em frente ao Palácio Piratini em Porto Alegre. Professores, servidores da Susepe, Polícia e outros órgãos estaduais com bandeiras, apitos, mais uma vez se reuniram para denunciar a falta de reajustes salariais para os servidores, o descaso com os aposentados, bem como a precariedade do atendimento do IPE Saúde.

Ato público em Porto Alegre

À Frente, os Servidores Públicos do Rio Grande do Sul (FSP/RS) no ato unificado em frente ao Palácio Piratini. Uma representação de professores estaduais de Alegrete partciparam do ato. Servidores da Polícia Civil fizeram manifestação em frente à DP em Alegrete.