“Meu filho foi muito humano, ele foi quem realmente é”, diz Luciane no Encontro com Patrícia Poeta

Luciane Amaral participou nesta manhã do programa da Rede Globo Encontro com Patrícia Poeta. A mãe do Matteus estava vestida com trajes típicos.

Durante o bate-papo, Luciane destacou que se orgulhou muito da trajetória do seu filho e que ele representou muito bem seus costumes e princípios. “Meu filho foi muito humano, ele foi quem ele realmente é. Pode mostrar para todo o Brasil o valor de um homem respeitoso e íntegro”, destacou a alegretense.

Ela, também, disse que ficou com medo de que o relacionamento pudesse prejudicar o jogo do filho. “Eu achei que poderia atrapalhar bastante. Mas eu acho, assim, que o que ele decidir, para mim, eu confio muito no meu filho. Ele tem um coração maravilhoso, o que ele decidiu ser é o que importa, sabe?”, completou.

Fotos: Gshow