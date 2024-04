Matteus segue acumulando conquistas e atinge a marca de 2,6 milhões de seguidores

O participante entrou com cerca de 7 mil seguidores e, através do seu bom desempenho no programa, o gaúcho cativou o Brasil e segue ganhando cada vez mais adeptos nas redes sociais.

Nas últimas semanas, foi o período de maior crescimento do alegretense nas redes sociais. Há pouco mais de dez dias, o participante tinha 1,8 milhão de seguidores no Instagram e, depois de algumas atitudes e boas condutas na Casa Mais vigiada do Brasil, o gaúcho cresceu de maneira vertiginosa nas redes, alcançando mais um feito em sua trajetória.

A produção do BBB fez um levantamento de quanto cada participante cresceu nas redes sociais nos últimos quinze dias. Segundo o divulgado, Matteus Amaral é o terceiro que mais adquiriu seguidores na última quinzena. Outro dado relevante é que em alguns programas, a hashtag “Gaúcho no BBB” está crescendo cada vez mais, por exemplo, o Encontro com Patrícia Poeta, que tem estampado os assuntos mais comentados no dia.

