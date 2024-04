Situações de saúde em que o SUS não oferece resposta imediata, somente a solidariedade resolve

O PAT foi acionado por uma mãe e tia desesperadas em busca de ajuda para Isaias dos Santos, um menino de 9 anos que enfrenta graves problemas de saúde. Com apenas 5% da visão no olho direito e tendo perdido completamente a visão no esquerdo após mais de 30 dias hospitalizado devido a complicações decorrentes de hidrocefalia, a situação do menino é delicada.

Cibele dos Santos, mãe adotiva de Isaias, revela que a angústia e a urgência da situação têm afetado sua própria saúde, levando-a a sofrer de náuseas e vômitos devido à pressão elevada. Ela relata que não estava ciente da necessidade de um procedimento urgente e que o diagnóstico trouxe momentos de grande dificuldade, no ano passado. O inchaço no cérebro resultou na perda da visão de um olho e comprometeu significativamente a outra.

Na tentativa desesperada de salvar a visão remanescente de Isaias, a família conseguiu, com suas economias e algum auxílio, pagar por uma consulta particular com um neurooftalmologista em Porto Alegre. No entanto, o dilema aumentou quando perceberam que o valor cobrado era apenas suficiente para a consulta, não cobrindo as três passagens de ida e volta para a capital.

“Eu preciso levar minha cunhada, Carla, pois ela tem sido meu apoio em tudo”, desabafa Cibele. “Com as crises de ansiedade que tenho enfrentado, ela fica com ele quando preciso me ausentar. Não peço nada além das passagens, estou desesperada, pois a urgência é tamanha que não podemos esperar pelo SUS. A consulta está marcada para o dia 12 de abril, às 8h da manhã.”

A preocupação e determinação de Cibele em fazer tudo o que for possível pelo filho são comoventes. Em resposta à situação de vulnerabilidade da família, a reportagem contatou a Secretaria de Assistência Social, cuja secretária, Iara Caferatti, falou que a partir desta segunda iria verificar os encaminhamentos necessários. A família reside no bairro Macedo.

A urgência da situação de Isaias dos Santos e o esforço da família em busca de tratamento adequado ressaltam a importância de apoio e solidariedade em momentos tão difíceis. Mesmo assim, se alguém desejar auxiliar com algum outro valor para que elas possam fazer uma viagem mais tranquila, o PIX é 020. 065. 270.29 – CPF de Carla Cristiane Santos de Abreu.