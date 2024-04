Semana com previsão de mais 60 milímetros de chuva em Alegrete

Share on Email

Nesta segunda-feira, o dia começou nublado na Terceira Capital Farroupilha. Segundo o site meteorológico, a chuva deve atingir o Município por volta das 15h de hoje, contabilizando 15mm. A temperatura não varia muito, com mínima de 19ºC e máxima que não ultrapassa os 28ºC.

Na terça-feira, o padrão se repete. A temperatura irá variar entre 20ºC e 31ºC, e estão previstos 16mm para o dia. Já na quarta-feira, não chove, porém, a variação climática sobe, com mínima de 22ºC e máxima que chega aos 34ºC em Alegrete.

Na quinta-feira, nas primeiras horas do dia, está prevista uma virada que irá trazer ventos acima dos 80km/h em Alegrete. Logo após isso, mais uma vez as precipitações irão atingir o “Baita Chão”, trazendo 25mm de chuvas para o dia. Na sexta-feira, a temperatura fica amena, variando entre 15ºC e 26ºC, e chove forte no período da tarde, cerca de 30mm.