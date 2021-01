Médico Eduardo Gonçalves recomenda cuidados para evitar inflamação no ouvido

Compartilhe















Muitos sabem que nesta época do ano, a inflamação no ouvido é muito comum, já que os banhos de mar e piscina aumentam com o calor do verão.

E para evitar desconforto e dores fortes tanto em crianças quanto em adultos, o Dr. Eduardo Gonçalves – Otorrinolaringologista, recomenda cuidados básicos para a saúde do seus ouvidos.

Dicas:

• Não utilize o dedo, cotonete e outros objetos para limpar ou coçar o ouvido;

• Seque bem a orelha com a toalha após o banho de piscina e mar;

• O acúmulo de água e a manipulação do conduto auditivo externo podem causar a proliferação de bactérias e fungos, ou seja, desencadear uma otite externa.

Alguns sintomas a serem observados são:

• coceira, dor, secreção e perda auditiva temporária.

Lembrando que a maneira correta de tratamento é consultando um médico especializado em Otorrinolaringologista.

Dr. Eduardo Gonçalves atua principalmente nos seguintes temas: otites e amigdalites de repetição, ronco e apneia do sono, obstrução nasal, desvio do septo nasal e hipertrofia de cornetos, rinites e sinusites, polipose nasal, tumores nasais, sangramento nasal e cirurgia endoscópica nasossinusal.

Dr. Eduardo trabalha como médico otorrinolaringologista na cidade de Uruguaiana e atende Alegrete, na Santa Casa de Caridade.

Dr. Eduardo Rodrigues Gonçalves – Otorrinolaringologista

CREMERS – 38637 RQE – 32099

Agende sua consulta!

Santa Casa de Caridade de Alegrete

Telefone 55 3422 2888 – Ramal 123

Rua XV de Novembro 2215, Centro – Uruguaiana

Telefones: 55 3412 9319 / 55 3413 8493

Facebook: Otorrinolaringologista Eduardo Gonçalves

Instagram: otorrinoeduardo

www.otorrinoeduardo.com.br