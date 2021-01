APAE recebeu mais de 30 mil reais do Troco Solidário no ano de 2020

Compartilhe















Como todos sabem o troco solidário visa levar para a comunidade a oportunidade de contribuir e apoiar causas sociais.

Na edição desta semana, a APAE Alegrete no ano de 2020, através do Projeto Troco Solidário em parceria com a Rede Vivo de Supermercados, recebeu o valor de R$ 30.850,14.

Estes recursos permitiram que a instituição realizasse ações de enfrentamento à Pandemia – COVID 19, ofertando cestas básicas para 44 famílias com vulnerabilidade social, assim como caixas de leite e fraldas infantis.

Todos os recursos arrecadados com projetos sociais, são de extrema importância para que seja possível continuar um trabalho de inclusão social, melhorar as condições de vida do portador de deficiência e, assegurar o desenvolvimento e os direitos de cidadão.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.