Novos diretores da rede municipal de ensino são empossados em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer – SECEL, realizou a posse dos novos diretores e vice-diretores da rede municipal de educação. Ao todo são 34 novos diretores e 27 vice-diretores, que permanecerão por dois anos.

Angela Viero, secretária da SECEL, acredita que a Secretaria de Educação, ao longo da sua trajetória, assumiu sua responsabilidade pela construção da história, deixando marcas que justificam a existência e motivam novas buscas. “Quando os objetivos são compartilhados, os profissionais envolvidos se dispõem a contribuir para a concretização dos objetivos. Com isso, a administração realizou a posse dos diretores e vice-diretores das escolas da rede municipal de ensino, onde teve a oportunidade de salientar a importância da responsabilidade, dedicação, dinamismo, criatividade quanto ao trabalho a ser desenvolvido frente às escolas”, conclui.

As equipes terão um grande desafio onde deverão criar vínculos com a comunidade escolar, dar foco ao aprendizado, para que possam direcionar o trabalho de forma democrática, bem como foram realizadas as escolhas de cada diretor e vice-diretor, priorizando a formação, currículo e capacidade de gestão.

Abaixo, confira a relação das escolas com os novos diretores e vice-diretores:

EMEB FRANCISCO CARLOS

Diretora: Daniela Ferreira Antunes

Vice-Diretora: Rosicler da Cunha Cenci

EMEI GUTO PEREIRA

Diretora: Marione Jaques da Silva

Vice-Diretora: Silvana Cardona Peres

EMEB PRINCESA IZABEL

Diretora: Cenilse Reolon Anibale

Vice-diretora: Ana Paula Durrewald Cassol Brandli

EMEI MARIO QUINTANA

Diretora: Luciele Dorneles Krug da Silveira

Vice-Diretora: Terezinha Nunes Carneiro

EMEB VILAVERDE

Diretora: Ana Cláudia De Gregori Ramos

Vice-Diretora: Letícia Trindade Stadulni De Mendonça

EMEB LUIZA DE FREITAS VALLE ARANHA

Diretora: Sônia Mariza da Silva Dotto

Vice-Diretora: Marla Marion Farias Barreto de Oliveira

EMEB MARCELO FARACO

Diretora: Jane Maria Carvalho Perosa

Vice – diretora diurno: Ariane Gonçalves Machado

Vice- diretora noturno: Cátia Simone dos Santos Braga

EMEB EURÍPEDES BRASIL MILANO

Diretora: Marta Terezinha da Costa Silva

Vice-Diretora: Mariele Vieira de Araújo

EMEB HONÓRIO LEMES

Diretor: Carlos Augusto Goulart Dorneles

Vice-Diretora: Clariani Souza Rocha

EMEB LIONS CLUBE

Diretor: Daltro Fernandes Silva

Vice-diretor: Batista Gardineli Alvarenga Alves

Vice-diretora: Karim Glauce Rodrigues Marques

EMEB WALDEMAR BORGES

Diretora: Elenice Carvalho Alves

Vice-Diretora: Ângela Rossi

Vice-Diretor: Luiz Roberto Mafaldo D. Júnior

EMEB ALCY CHEUICHE

Diretora: Liana Arrussul Severo

Vice-Diretora: Elenir Silveira Marques

EMEB FERNANDO FERRARI

Diretora: Adriana Dotta Garcez Almirão

Vice-Diretora: Irene de Oliveira Rubim

EMEB COSTA LEITE

Diretor: Benhur Soares Leal

EMEB JOÃO CADORE

Diretora: Quelen Goulart de Oliveira Zacarias

Vice-diretora: Eliane Almeida dos Santos

EMEB MURILLO NUNES

Diretor: Sandro Guterres Barúa

Vice – diretora: Patricia de Souza Botelho

EMEB CONSTANTINO DE SOUZA NUNES

Diretor: Luiz Demilvão Irala Abreu

EMEB FRANCISCO MAFALDO

Diretor: Carlos Inar Quadros Dorneles

EMEB ALFREDO SOARES LEÃES

Diretora: Maria Zeli Ferreira Liscano Medeiros

Vice-diretora: Giane Luisa do Nascimento Silva

EMEB SILVESTRE GONÇALVES

Diretora: Cimara Rocha Severo

EMEI ARNALDO DA COSTA PAZ

Diretora: Talís da Silva Vargas

Vice-diretora: Graciele Ramos de Ramos

EMEI IBIRAPUITÃ

Diretora: Tatiana Uhlmann Praia

Vice-Diretora: Marisabel Peccin

EMEI MANOEL ESTIVALLET

Diretora: Catiane de Campos Panziera Sobrosa

EMEI GENTE MIÚDA

Diretora: Idelcina Noetzold da Silva

Vice-diretora: Elizete Borges Vargas

EMEI TENENTE SALUSTIANO PRATES

Diretora: Ivana Dalcin Bortolás

Vice-diretora: Eliza Araújo Machado

EMEI NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Diretora: Eliana Pedroso Marques

EMEI EUCLIDES LISBOA

Diretora: Cristiane dos Santos Alvarenga

Vice – diretora: Priscila Paim Martins

EMEI PALMIRA PALMA DE OLIVEIRA

Diretora: Jocelaine Dias de Freitas

EMEI DR. ROMÁRIO

Diretora: Milênica Rodrigues Dutra

EMEI ALDA CRESPO

Diretora: Tanise Bilher Rodrigues

EMEI MENINO DEUS

Diretora: Márcia Siqueira da Silva

Vice-diretora: Vandréia Almeida Rodrigues de Oliveira

EMEB JOÃO ANDRÉ FIGUEIRA

Diretora: Anna Luiza Gaiaralde Peres

Vice-diretor: Leandro Morais de Almeida

EMEB Saint Pastous

Diterora: Cristiane Rodrigues Pereira

Vice-diretora: Elisangela Lemes da Silva

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NEYTA RAMOS

Diretora: Ana Claudia Pires Flores Vaz

DPCOM