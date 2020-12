Médicos relatam exaustão durante trabalho na pandemia da Covid-19

Com quase 10 meses de pandemia da Covid-19, encontrar profissionais para atuar na linha de frente no combate à Covid-19 tem sido um desafio para as secretarias de saúde em todo o país. Os médicos têm trabalhado dobrado, depois que muitos colegas pediram demissão ou foram afastados. Eles relatam exaustão no serviço.