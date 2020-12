Alegrete está entre os Municípios gaúchos que mantém bandeira vermelha

Compartilhe















Governo do Estado mantém a Região 03, que Alegrete faz parte, na bandeira vermelha. Esta será a sexta semana do Município com risco alto de contágio. Nesta semana, Alegrete registrou mais dois óbitos em decorrência da Covid-19.

Policial Militar realiza o sonho do pequeno Anthony em Alegrete

Divulgado nesta sexta-feira (25/12), o mapa preliminar da 34ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado continua refletindo o alto índice de contágio e de ocupação dos hospitais por coronavírus no Rio Grande do Sul. Embora mais cinco regiões tenham se somado a de Guaíba e ficado com bandeira laranja (risco epidemiológico médio), o restante do Estado segue em alerta – o que representa 76,5% da população gaúcha de 414 municípios.

Nesta rodada, com exceção de Taquara, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Pelotas, Bagé e Guaíba, as outras 15 regiões Covid apresentaram risco alto de contágio, classificadas, portanto, com bandeira vermelha.

Veja a classificação prévia da 34ª rodada em https://distanciamentocontrolado.rs.gov.br

Para o total do Rio Grande do Sul, houve redução no registro de novas hospitalizações confirmadas com Covid-19 (-14%) e no número de internados em leitos clínicos Covid (-6%). Já as UTIs apresentaram aumento no número de internados com coronavírus (+5%).

Contabilizando os pacientes internados por Covid e também outras causas, nesta semana, houve novamente estabilidade no número de leitos de UTI ocupados. Com a abertura de leitos e o aumento dos confirmados com Covid-19 em UTI, a razão de leitos livres para cada ocupado por Covid-19 ficou praticamente equivalente.

As regiões com maior número de novos registros de hospitalizações nos últimos sete dias, por local de residência do paciente, são Porto Alegre (256), Caxias do Sul (157), Passo Fundo (103), Canoas (100) e Pelotas (61).

Homem se apresenta espontaneamente no Presídio; havia um Mandado de Prisão contra ele

Cogestão

Entre as 19 regiões Covid que aderiram ao sistema de cogestão regional, as 14 que estão em bandeira vermelha podem adotar os protocolos próprios compatíveis até o nível de restrição da bandeira laranja. Já as cinco regiões classificadas em laranja que estão na cogestão podem utilizar protocolos de bandeira amarela, se estiver previsto no plano de cogestão.

As únicas regiões que obrigatoriamente têm de seguir as regras definidas pelo Estado são Uruguaiana e Guaíba, que não enviaram planos regionais. Caso ainda não tenham sido enviados protocolos ou o plano regional não esteja vigente, o governo abre possibilidade de recepção imediata de padrões mais flexíveis até a bandeira imediatamente inferior, sem esperar prazo de 48 horas para submissão e validade de novo plano regional.

Confira os protocolos próprios de cada região: https://planejamento.rs.gov.br/cogestao-regional

Como o mapa preliminar foi divulgado às 19h desta sexta (25/12), municípios e associações regionais que desejarem enviar pedido de reconsideração ao mapa preliminar têm uma hora a mais – para fechar o prazo de 36 horas – para enviar sua solicitação ao governo. O formulário online ficará disponível até as 7h de domingo (27/12).

O número de recursos recebidos será divulgado em matéria no site do governo na manhã de domingo. Os pedidos serão analisados pelo Gabinete de Crise e o mapa definitivo será divulgado também no site às 16h30 de segunda-feira (28/12). A vigência das novas bandeiras será de 29 de dezembro a 4 de janeiro.

MUDANÇA DE BANDEIRAS

Macrorregião Sul: de vermelha para laranja

Há duas semanas, Bagé e Pelotas (macrorregião Sul) estavam em bandeira preta no mapa definitivo da 32ª rodada, as regiões retornaram à cor vermelha na 33ª rodada e, agora, aparecem com bandeira laranja no mapa preliminar desta semana. A alteração se deve à redução de alguns indicadores que compõem o modelo de Distanciamento Controlado.

Apesar de Bagé ter aumentado o número de hospitalizações confirmadas para Covid-19, de 18 para 23 (mesmo número da 32ª rodada), Pelotas teve uma redução de 25 hospitalizações: foram 61 ante 86. Já em relação ao número de óbitos, o cenário se inverte. Bagé teve uma redução de 50% (de 6 para 3), contudo, Pelotas teve um aumento significativo de 36% – foram 45 óbitos nesta semana e 33 na semana passada.

Consequentemente, a Macrorregião Sul teve um aumento no número de leitos de UTI livres, de 22 para 34, sendo que na 32ª rodada (em que a região estava em bandeira preta) eram apenas 15. Os números do indicador de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e de internados em leitos de UTI Covid no último dia se mantiveram quase estáveis, 62 e 48, respectivamente. Entretanto, o número de internados em leitos clínicos Covid no último dia aumentou de 80 para 88, mas ainda é menor do que os 102 da 32ª rodada.

RESUMO DA 34ª RODADA

Regiões que continuaram iguais (15)

VERMELHA

Cachoeira do Sul (em cogestão)

Canoas (em cogestão)

Capão da Canoa (em cogestão)

Caxias do Sul (em cogestão)

Erechim (em cogestão)

Ijuí (em cogestão)

Lajeado (em cogestão)

Palmeira das Missões (em cogestão)

Passo Fundo (em cogestão)

Porto Alegre (em cogestão)

Santa Cruz do Sul (em cogestão)

Santa Maria (em cogestão)

Santa Rosa (em cogestão)

Santo Ângelo (em cogestão)

Uruguaiana

LARANJA (1)

Guaíba

Regiões que apresentaram melhora (5)

VERMELHA > LARANJA

Bagé (em cogestão)

Cruz Alta (em cogestão)

Novo Hamburgo (em cogestão)

Pelotas (em cogestão)

Taquara (em cogestão)

Texto: Vanessa Kannenberg, Juliana Roll/Ascom SPGG e Raiza Roznieski/Ascom Sict

Edição: Patrícia Specht/Secom