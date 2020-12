Formatura do Curso de Adjunto de Comando e despedidas no 6°RCB

Compartilhe















No último dia 17, foi realizada na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), a Formatura da 8ª Turma do Curso de Adjunto de Comando. Neste Turno de 2020, o Subtenente Leonardo Flores Figueiredo habilitou-se entre os 128 alunos do Exército Brasileiro e exercerá o cargo no biênio 2021/2022, sendo o facilitador da comunicação entre o comando do 6º RCB e a tropa e, o principalmente, disseminar a missão e a visão de futuro da organização militar e dos conceitos de comando.

Na solenidade estavam presentes o Comandante do 6º RCB, TC Fróes e o atual Adjunto de Comando da Unidade, Sub Tenente Tomaz. A formatura foi presidida pelo Gen Div Riyuzo Ikeda, respeitando todos os protocolos de segurança, em decorrência do cenário da Pandemia da COVID-19.

Na última semana também aconteceu a despedida de Oficiais do 6° RCB.

No dia 16 de dezembro foi realizada, no Salão de Honra do 6º Regimento de Cavalaria Blindado, as despedidas do 1º Ten Passos transferido para o 2º Regimento de Cavalaria de Guarda na cidade do Rio de Janeiro-RJ e do 1º Ten Barros transferido para o 16° Regimento de Cavalaria Mecanizado, Bayeux-PB. Na solenidade, que contou com a presença dos Oficiais do Regimento, foram lidas as referências elogiosas que reportaram as ações realizadas pelos militares em proveito do 6º RCB. Na oportunidade, o Comandante do Regimento apresentou as despedidas e agradecimentos aos trabalhos desenvolvidos pelos Oficiais e ao convívio junto aos integrantes do “Regimento José de Abreu”.