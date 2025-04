Meio Ambiente e Neofloresta continuam revisão do plano municipal de arborização de Alegrete

Share on Email

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Alegrete esteve reunida com a equipe técnica da @neofloresta, no dia 8, para dar continuidade ao trabalho de revisão do Plano Municipal de Arborização Urbana.

Conforme informações da Secretaria, os técnicos já realizaram parte do censo das espécies arbóreas no município e, a partir de agora vão estar em todos os bairros fazendo o levantamento quantitativo das árvores.

O trabalho deve ser concluído em 30 dias e, assim que finalizado, os dados serão apresentados ao Executivo municipal e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente.

A secretaria Gabriela Segabinazzi informa que esses dados vão possibilitar ao Município saber quantas árvores existem, quantas devem ser plantadas, qual melhor espécie e quais serão substituídas. -Dentre os itens pesquisados esta também a saúde de cada árvore aqui na zona urbana de Alegrete.