Sete pessoas desapareceram nos três primeiros meses de 2025 em Alegrete

A reportagem do Portal Alegrete Tudo apurou dados divulgados pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul e levantou números de desaparecidos no município de Alegrete.

Conforme consta no site, em 2024 quatro pessoas constam como desaparecidas na cidade. Destas, dois homens e duas mulheres. Na página existem informações quanto à data de nascimento e o dia e ano do desaparecimento. Em sua maioria, os nomes aparecem sem a foto. O trabalho da polícia, busca auxiliar a encontrar essas pessoas, e pode ser acessado através do link, disponibilizado no final da reportagem.

Em 2024, Esthefani Machado Cardoso, 19 anos; Jardel Nunes Fereira, 26 anos; Sônia Mari Falcão Lencina, 41 anos e Sandro Alex Gonçalves Martins de 45 anos desapareceram entre março e junho do ano passado.

Em 2025, mais sete pessoas desapareceram no município. Três delas são do sexo feminino e quatro homens. Luiza Azambuja da Silva de 14 anos desapareceu no dia 30 de março. Dias antes, em 16 de março, Mariano Nogueira Leiria de 71 anos entrou na lista da polícia civil como desaparecido. Em fevereiro, duas pessoas desapareceram no mesmo dia. Alessandra Doss dos Santos, 40 anos e José Nilo Castro Davila 60 anos sumiram no dia 22 de fevereiro. Já Jorge Roberto Benites Monteiro de 69 anos teve registrado seu desaparecimento em 6 de fevereiro. Um dia antes, Martinha Cristiane Bairros de 49 anos entrou na lista. No dia 8 de janeiro, João Luis Vargas Antunes de 56 anos desapareceu.

É importante salientar que os dados foram colhidos no site da PC, e todos os nomes (link abaixo), estão no cadastro de desaparecidos pela Polícia Civil. O BO é o documento que desencadeia oficialmente a investigação de um desaparecimento, por isso é importante fazê-lo imediatamente após a constatação do fato. Não é necessário aguardar 24 horas para registrar o BO. Por outro lado, tão logo o desaparecido seja encontrado, a família deverá comunicar imediatamente o órgão policial.

É possível acessar a lista de desaparecidos, clicando no link:

https://www.pc.rs.gov.br/desaparecidos

Foto: Alex Lopes