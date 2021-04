Meio Ambiente realiza mais uma coleta de resíduos eletroeletrônicos em Alegrete

Compartilhe















A Secretaria de Meio Ambiente realizou no dia 15 mais uma coleta de resíduos eletroeletrônicos em Alegrete.

Todos os resíduos que incluem Tvs , aparelhos de som, telefones, dentre outros, que são recolhidos pelo caminhão a serviço da empresa Natussomos, de Horizonatina, são enviados para reciclagem.

A Secretária Gabriela Segabinazzi diz que o descarte correto é necessário para evitar que as pessoas joguem este material em qualquer lugar da cidade, provocando depósitos irregulares, assim como poluição ao meio ambiente.

O trabalho iniciou em 2017 e, Alegrete recolhe cerca de 17 toneladas, em cada coleta, deste tipo de produto para ser reciclado. A comunidade tem que participar e ajudar levando seu material, pois assim todos ganham, disse a Secretária.

A Secretaria, também, está realizando em ponto estratégicos em bairros, da cidade, no interior em Passo Novo e mantém um ponto permanente na Secretaria que fica em salas do prédio do DAER, na Avenida Assis Brasil.

Vera Soares Pedroso