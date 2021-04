É grande a demanda no serviço de fisioterapia da Prefeitura em pacientes Pós Covid

Compartilhe















Aumentou significativamente a procura pelo serviço de fisioterapia na Secretaria de Saúde de Alegrete, desde o início deste ano, com os pacientes que precisam do serviço, depois de passarem por internação pós COVID-19 e terem alguma necessidade de fisioterapia.

A fisioterapia é realizada no Complexo Alexandre Lisboa e no Centro Social Urbano ( zona leste) e tem uma média de 800 atendimentos por mês.

Mas os pacientes pós Covid que precisem de fisioterapia respiratória estão sendo atendidos no Complexo Alexandre Lisboa, no Ambulatório de Reabilitação Pulmonar por uma equipe multidisciplinar. O local atende desde outubro de 2020 e nos últimos tempos chegou a 70 pessoas por mês, só com esses casos.

Como a demanda aumentou muito, foram covocados dois profissionais, conforme Silvana Magalhães que coordena o serviço na Rede Pública de Saúde. O problema, segundo ela é que falta espaço, porque sempre houve lista de espera e agora com os pós- covid aumentou ainda mais a procura pelo serviço

Fazemos o máximo para atender nossos pacientes, sendo que estes que precisam de fisioterapia respiratória são atendidos com mais rapidez, destaca

Para serem encaminhados para o serviço, pelo SUS, quem teve Covid -19, em Alegrete, deve passar por consultas no CEMA, com a pneumologista Dra Simone Estivalet que encaminha para o ambulatório de reabilitação pulmonar.

Vera Soares Pedroso