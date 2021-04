Prefeitura neutraliza ocupação em área do Município no bairro Olhos D’agua

Compartilhe















Na manhã de ontem(13), a Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Infraestrutura, com apoio da Guarda Municipal e Brigada Militar realizou a desocupação de uma área do Município, no bairro Olhos D’Água.

A Prefeitura utilizou caminhão e retroescavadeira para a retirada de materiais que foram colocados em um terreno. No local, de acordo com informações do Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, não havia ocupação permanente apenas uma família que tentou iniciar a construção de uma casa, mas a retirada foi pacífica.

O diálogo com a mulher foi tranquilo e a orientamos sobre a irregularidade. Desta vez, o material foi retirado do terreno e colocado em frente à residência do pai dela que fica nas adjacências, porém, se ela for reincidente vamos retirar e recolher do local”- falou o Secretário.

De acordo com o Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino, eles receberam denúncias de que o local tinha sido invadido. Estas tentativas de ocupações são recorrentes, contudo, o trabalho da Prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, Guarda Municipal e apoio da Brigada Militar, tem neutralizado essas ações já no início para que não haja confrontos futuros.

Flaviane Antolini Favero