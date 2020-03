Membros da Família Tesche, de várias cidades, se encontraram em Alegrete

No último final de semana, anterior aos Decretos e o início da quarentena, aconteceu em Alegrete a 4ª edição do Encontro da Família Tesche. Este foi o primeiro ano no Município e foi realizado no no CTG Farroupilha. A alegria, descontração e a irreverência do grupo foram marcantes. Além, de muito diálogo, nostalgia em relembrar momentos idos, assim como o reencontro de muitos que por motivo de residirem em cidades diferentes têm esse momento para “matar” a saudade.

O evento contou com a presença de familiares de várias cidades, dentre elas: Três de Maio, Vale do Sol, Santa Cruz do Sul, Alegrete e Curitiba). Logo cedo, foi servido um delicioso café da manhã para desejar boas vindas a todos. No almoço, um churrasco assado no capricho, marca registrada do Alegrete, saladas e sobremesas típicas regionais.

O primeiro membro da família a chegar na cidade de Alegrete foi Leson Reinaldo Tesche, pai de Nelson Tesche, no ano de 1958. Logo após sua chegada conheceu a alegretense Rufina Martins Tesche (in memorian) e desta união tiveram mais 6 filhos, todos alegretenses: Paulo, Liliane, César, Ieson Bruno, Marcos e Jesus Daniel.

Leomar Tesche e os primos tinham o interesse de saber mais sobre a história da família e assim resolveram colocar a ideia em prática, em fazer os encontros. Leomar é professor, fez e continua fazendo estudos na Alemanha e no Brasil em busca de novos fatos e autenticidade para montar a árvore genealógica da Família Tesche.

O intuito dos encontros é fortalecer o sentimento de união, apresentar as novas gerações e preservar os valores daqueles que vieram da Alemanha para o Brasil em busca de oportunidades. Aqui realizaram sonhos, repassaram valores e deixaram aos seus familiares o orgulho de um povo que reinventou-se após o holocausto da 2ª Guerra Mundial, a queda do muro de Berlim e continuaram fiéis aos seus princípios, mantendo em evidência suas principais caraterísticas: pontualidade, boa educação, sinceridade, humildade, disciplina e eficiência.

O objetivo também é proporcionar aos descendentes de Daniel Tesche e Anna Magdalena Bender, ambos nascidos na cidade de Soligen na Alemanha, um encontro entre várias gerações. O 5° encontro da família será em Três de Maio, dia 24 de abril de 2021.

Aline Menezes