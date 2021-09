Menina morre após ser atingida por coice de égua em Santa Maria

A menina de 10 anos levou um coice da égua em um momento de descuido.

Conforme informações do Diário de Santa Maria, a menina amava o tradicionalismo e participava de rodeios. Ela convivia com a égua desde os quatro anos e, na tarde de segunda-feira, antes do incidente fez tranças na crina do animal. Amanda da Silva Lopes morava com os pais e mais três irmãos no Bairro Carolina.

A informação foi que a menina teria se abaixado e a égua se assustou acertando um coice na cabeça de Amanda. Ela era a única menina dos três irmãos e estudava no 5º ano da Escola Municipal Chácara das Flores.

Segundo a família, a menina estava internada no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm) desde a tarde da última segunda-feira, quando o fato aconteceu. Ela não resistiu e faleceu na tarde do dia seguinte.