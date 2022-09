Meninas Brilhantes- Novo Projeto da ADRA

Há mais de um mês, que o Projeto da ADRA da Igreja Adventista vem mudando a vida de crianças e jovens com oficinas de músisca esporte, dentre outros.

Recentemente uma outra atividade está sendo realizada pela ADRA em Alegrete. O projeto Garotas Brilhantes foca em jovens entre 14 e 17 anos, sendo uma preparação para a vida e mundo do trabalho.

Projeto Meninas Brilhantes da ADRA

O professor Valdoir Dutra Lira, que integra o trabalho da ADRA, disse que de certa forma as meninas são mais vulneráveis e ainda não tem seu valor como mulheres, esposas ou profissionais reconhecidos na sociedade como devem.

Esse trabalho com palestras sobre sexualidade, saúde, educação auto estima e tópicos para o mundo do trabalho já tem um grupo de mais de 15 meninas, com vulnerabilidade social ou não. A maioria são de escolas públicas. O total a ser atendido é de 25 alunas e vai até o final do ano e acontece as segundas- feiras das 14h 30min às 16h.

Dutra, informa que o trabalho conta com voluntárias sendo coordenado por Janate Gonçalves Lira.