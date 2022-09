Mais uma vez Hemocentro está com estoques de sangue em níveis críticos

A doação de sangue é considerada um gesto solidário, uma vez que, uma pequena quantidade doada já é capaz de ajudar a salvar vidas de pessoas que realizam tratamento e intervenções médicas de grande porte, como transfusão, transplante, cirurgias e procedimentos oncológicos.

Segundo especialistas, uma única bolsa de sangue doada, cerca de 450 ml, é capaz de ajudar a salvar até quatro vidas. Isso quer dizer que, se você fizer uma doação a cada três meses, poderá ajudar a manter a vida de até doze pessoas.

Apesar de ser extremamente importante, a luta é diária para que o estoque se mantenha no mínimo aceitável, segundo informa a Assistente Social Fernanda Soares.

Por esse motivo, no último dia 29, foi realizada mais uma ação do terceiro turno, com o objetivo de dar um up, no estoque, hoje, baixo.

Essa campanha, em outras edições teve um resultado muito positivo e superou a marca de 70 bolsas, contudo, nesta última edição, Fernanda destaque que foi bem abaixo da expectativa, o total foi de apenas 43 bolsas, o que preocupa em razão do feriado de 7 de Setembro.

“Esse terceiro turno teve também o intuito de suprir a nossa coleta que seria realizada fora do Município, já que será no feriado, mas infelizmente, não conseguimos suprir toda a necessidade, embora tenha sido muito válido, pois diariamente cerca de 4 a sete pessoas realizam doação de sangue , direto no hemocentro” – explica.

Fernanda acrescenta que, diante do estoque estar no limite, uma nova ação será realizada no dia 10 de setembro, sábado, logo após o feriado para buscar suprir a necessidade, caso contrário, é necessário cancelar alguma cirurgias eletivas, comenta.

“Nas coletas realizadas em outros Municípios, geralmente são de 70 a 100 bolsas o que é muito satisfatório e ajuda muito o estoque, caso contrário, fica muito baixo. A necessidade é de todas as tipagens, entretanto os A negativo, O negativo e O positivo são os que tem uma demanda muito maior” – cita.

Processo da doação

• Doar sangue não é demorado: A primeira doação leva cerca de duas horas, a partir do momento em que entra no banco de sangue. Nas demais vezes, o tempo de permanência é de até uma hora. • O sangue é reposto pelo organismo rapidamente: O volume de sangue doado é reposto pelo organismo um dia após a doação. Isso evidencia que existe sangue suficiente para realizar a doação de forma saudável. • Após a coleta: Nesse momento, o material passa por testes para classificar o tipo sanguíneo e verificar se há alguma doença transmissível. As bolsas ficam armazenadas nos bancos e são distribuídas pela rede de saúde de um município, conforme necessidade.

Requisitos para doação