Menino de 5 anos morre após ser atropelado em Cruz Alta; motorista fugiu sem prestar socorro

“Já ouvimos testemunhas que viram o fato e estamos com a autoria identificada. O autor desse crime responde por homicídio de trânsito, com pena de 2 a 4 anos, só que há um aumento porque não houve a prestação de socorro no momento do fato, então nós estamos fazendo todas as diligências para que a gente faça a identificação correta do que realmente aconteceu lá, pra que a gente possa indiciar”, destaca a delegada Diná Aroldi.