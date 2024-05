Alegretense, ilhado no Vale do Taquari, duramente atingido pelas enchentes, descreve um cenário desolador

No dia 6 de maio, ele entrou em contato com o PAT para esclarecer sua situação após uma semana de incomunicabilidade devido aos desdobramentos desastrosos que assolaram a região.

Gabriel relata que ficou ilhado na cidade de Relvado, uma das áreas afetadas pela calamidade. A falta de energia elétrica interrompeu as comunicações, de todos que estavam no local. Nesse contexto, ele expressou gratidão pela preocupação demonstrada por aqueles que procuravam por ele e seus entes queridos.

Ao lado do pai octogenário, filho relembra as 10 maiores enchentes de Alegrete

É importante ressaltar que Gabriel esclareceu que não é caminhoneiro, mas sim um profissional que trabalha com o transporte de porcos. A situação descrita por Gabriel reflete um cenário desolador, onde comunidades inteiras foram arrasadas e a comunicação com familiares se tornou um desafio. A oscilação do sinal de telefone e internet, combinados com a falta de energia elétrica, criou uma barreira significativa para muitos residentes que desejam se reconectar com seus familiares em outras localidades.