Batalhão de Engenharia de Alegrete realiza ação especializada em barragem de Santa Maria

A intenção é garantir que os reservatórios de água não correm risco de acidentes, como rompimentos, que poderiam ser catastróficos para a população das áreas próximas.

Coube ao 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, através de militares da Companhia de Engenharia de Pontes apoiaram o Corpo de Bombeiros do município da região central. Em Santa Maria, a representação do Batalhão, juntamente com geólogos e outros pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), fizeram o reconhecimento de pontos críticos da Barragem do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS) afetados pelas fortes chuvas, na cidade.

Segundo informou a unidade militar de Alegrete, o objetivo maior desse reconhecimento foi verificar a gravidade dos desmoronamentos no relevo ao redor da barragem, que podem compromete a segurança da barragem, que abastece grande parte da cidade.

Em Alegrete, o 12º BE realizou ações de resgate de material de moradores atingidos pela enchente do Rio Ibirapuitã, no município. Além disso, o Batalhão Marechal Enéas Galvão também prestou apoio à Defesa Civil com material e pessoal, em um dos locais os quais estão realocadas as famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingiram todo o Rio Grande do Sul.

Fotos: 12º BE