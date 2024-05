Inundação do Rio Ibicuí em Manoel Viana está em 14 metros e atinge 327 pessoas

Segundo as autoridades locais a inundação atingiu 327 pessoas que residem nos bairros Navegantes, Restinga, Progresso e Vila Nova, e nesta terça a cheia do Ibicuí apresentou um declínio. A situação na cidade está controlada e a Defesa Civil está prestando auxílio às famílias atingidas, inclusive as famílias que residem no assentamento Santa Maria do Ibicuí que estão isoladas pelo principal acesso ao município.

No total, são três famílias que foram desabrigadas, oito pessoas foram levadas para um abrigo disponibilizado pela prefeitura. O número de famílias que tiveram que sair rapidamente de suas casas no fim de semana somam 121. A Defesa Civil explica que 319 habitantes estão em casa de familiares ou acampadas em ruas próximas de suas residências.

Nas últimas 12 horas o nível do rio recuou 19 centímetros. Na segunda-feira (06), o Ibicuí estava com 14,73cm acima do leito. Conforme o site meteorológico Climatempo nos próximos quatro dias a precipitação é de 64mm para o município. A probabilidade de ocorrer não ultrapassa os 76%.

Para o mês de maio, a média mensal de chuva é de 119 mm na cidade Manoel Viana e até o dia 7, já choveu 99 mm, o que representa 83% da média normal para o mês.

Foto: Danrlei Moraes