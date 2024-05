Rio Ibirapuitã registra queda significativa em seu nível; 10,88m nesta terça-feira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As consequências foram: 184 famílias foram atingidas, das quais 80 ficaram desabrigadas, resultando em 214 pessoas. Além disso, 104 famílias foram desalojadas, totalizando 296 pessoas que precisaram deixar suas residências temporariamente.

Diversos abrigos foram ativados para receber essas famílias como: o Ginásio IEE Oswaldo Aranha, SAAIA, Ginásio EMEB Euripedes Brasil Milano, Quadra da Nós Os Ritmistas, IRMA, Parque Dr. Lauro Dornelles, Igreja Quadrangular, Igreja Exército de Salvação e Berçário Industrial.

Ao lado do pai octogenário, filho relembra as 10 maiores enchentes de Alegrete

Os bairros mais afetados pela baixa do rio Ibirapuitã incluem Vila Nova, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã, Promorar, Canudos, Tancredo Neves, Renascer, Centro, Rui Ramos e Medianeira.

Diante desse cenário, foi lançada uma campanha de arrecadação de doações, incluindo alimentos, água potável, material de higiene e material de limpeza. Os itens podem ser entregues no Salão Nobre do Palácio Ruy Ramos, na Praça Getúlio Vargas. As famílias afetadas estão recebendo assistência dos técnicos da Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social.

Para mais informações ou para contribuir com doações, os contatos disponíveis são: (55) 3120 1065 e (55) 991589544.