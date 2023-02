Menor agredido em via pública precisou de atendimento na UPA

Share on Email

Adolescente de 17 anos foi agredido com uma pedrada e ameaçado de morte por um desafeto, na Zona Leste de Alegrete.

Segundo informações dos policiais militares, a guarnição foi acionada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA – e foi feito contato com a vítima, menor de idade, que estava recebendo atendimento por estar com uma lesão na região da boca.

O adolescente disse aos PMs, que estava no bairro Ayrton Senna, em via pública, quando um indivíduo que conhece daquela região, veio em sua direção e lhe atingiu com uma pedrada.

Na sequência, o suspeito fez diversas ameaças dizendo que iria matá-lo e atear fogo na casa do seu pai. Diante dos fatos a guarnição confeccionou o registro do fato.