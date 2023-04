Menores são apreendidos com facas em escola de Alegrete

Três menores foram apreendidos em uma escola municipal de Alegrete na manhã desta quarta-feira(12). Segundo informações apuradas pelo PAT, a direção acionou a Brigada Militar devido à denúncia de que havia três alunos com facas em suas mochilas.

Os menores de 13 e dois de 15 anos foram levados até a diretoria e os responsáveis foram comunicados. Assim que os policiais chegaram, identificaram que um dos adolescentes estava com um simulacro (imitação de uma arma) e uma faca na mochila, já os outros dois com uma faca cada. Diante da constatação, eles foram encaminhados pela Brigada Militar, juntamente com o Conselho Tutelar e os responsáveis até a Delegacia de Polícia, onde a ocorrência inicialmente foi realizada por apreensão de arma branca, ou seja, facas. Porém, os menores serão ouvidos pela Promotoria de Infância e Juventude e somente depois determinado qual será o encaminhamento.

Gêmeas prematuras de Gramado chegam em avião UTI para tratamento em Alegrete

Neste momento de apreensão nos educandários, os órgãos de segurança pontuam que brincadeiras de mau gosto ou qualquer ação que possa ser identificada como uma ameaça terão sérias consequências aos alunos. Também é de suma importância que os pais verifiquem as mochilas dos filhos e tenham atenção redobrada neste período. Não há confirmação de qualquer ameaça no educandário aos docentes ou alunos, entretanto, diante da denúncia, o que se destaca como muito relevante, os menores foram identificados.

Segurança está reforçada em escolas municipais, estaduais e particulares de Alegrete

As autoridades também destacam a importância em que as notícias são veiculadas e os fatos disseminados, principalmente em redes sociais e grupos de whatsApp. O Secretário de Educação, Rui Medeiros, esteve acompanhando a ocorrência e pontuou que a Secretaria está em permanente contato com os órgãos de segurança e monitorando as ações. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.