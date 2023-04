Seguranca está reforçada em escolas municipais, estaduais e particulares de Alegrete

Share on Email

A segurança em escolas municipais, estaduais e privadas foi reforçada na terça-feira. Muitas medidas, desde a contratação de vigilantes, assim como, a presença das guarnições da Brigada Militar nas imediações dos educandários têm como objetivo manter a rotina das famílias, dos alunos e educadores nas redes de ensino. Muitos pais divulgaram imagens dos policiais militares acrescentando que a presença deles era algo de grande relevância diante do cenário que se instaurou na última segunda.

Todas as instituições públicas ou privadas tomaram alguma ação, diante do garnde apelo dos pais e por ter gerado muita insegurança, o que na maioria, destacou a Delegada Fernanda em entrevista, não ter ligação com possíveis ataques a escolas.

A Brigada Militar também divulgou vídeos orientando os pais e tranquilizando que todas as medidas estão sendo tomadas para que a população mantenha rotina, com segurança. Em Alegrete, até o momento, não há nenhuma ameaça identificada contra qualquer estabelecimento de ensino, pontuam os policiais militares. A situação isolada com o indivíduo preso em razão dos danos em estabelecimentos públicos e privados é uma situação distinta. É importante que todos mantenham os cuidados, que qualquer situação suspeita seja imediatamente comunicada aos órgãos de segurança, sem que sejam disseminadas em redes sociais para que isso não crie pânico entre pais e alunos, o que pode gerar inclusive crises de ansiedade em crianças, adolescentes e adultos.