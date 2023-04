Gêmeas prematuras de Gramado chegam em avião UTI para tratamento em Alegrete

No dia 11, uma aeronave UTI da Unimed, modelo King Air, pousou no aeroporto Gaudêncio Ramos trazendo duas bebês, oriundas da cidade de Gramado na Serra gaúcha, para tratamento na UTI Neonatal da Santa Casa de Alegrete.

Violento, homem ameaça agredir ex-companheira e acaba preso em flagrante

De Gramado, as duas prematuras foram até Caxias do Sul de ambulância UTI, e depois de avião até a 3ª Capital Farroupilha. Aqui, assim que saíram do avião, os berços passaram para a ambulância que trouxe até o serviço no Hospital. Um serviço de extremo cuidado e com o aparato necessário para salvar duas vidas tão pequenas.

As meninas gêmeas com menos de dois quilos- 1.595 e 1.950 foram acolhidas e estão em tratamento para prematuros na UTI Neonatal. A família entrou no sistema de referência do estado e só conseguiu vaga em Alegrete. Eles deixaram grandes centros em saúde, como Caxias do Sul e Porto Alegre para atendimento na fronteira oeste.

A Dra Marilene Campagnollo, chefe da Neonatal, comentou que sempre é uma emoção e um compromisso grande à equipe cuidar dos prematurinhos. -Essas, de tão longe, além da nossa técnica e medicação, vão ter um tratamento especial de afeto – citou.

Mais de 30 pessoas constam como desaparecidas em Alegrete

São momentos como esses que nos fazem ter certeza que a reativação do nosso aeroporto foi um grande investimento da nossa gestão, conduzida pelo prefeito Márcio e toda nossa equipe, em parceria com o Governo do Estado, acrescentou o vice- prefeito Jesse Trindade.

-Hoje, com a recuperação da pista, pavimentação do acesso e, posteriormente, balizamento noturno, estamos aptos a receber além de voos comercias, pousos e decolagens de aeronaves que trazem pacientes para o nosso hospital ou levam para outras cidades, salvando vidas – encerrou.