Menos dois arrombadores incorrigíveis nas ruas de Alegrete

Na tarde de ontem (19), dois indivíduos conhecidos das guarnições pelas constantes ocorrências relacionadas a furtos, foram presos em flagrante por furto qualificado e conduzidos ao Presídio Estadual de Alegrete.

Conforme ocorrência policial, a Brigada Militar foi acionada através do 190 com a denúncia de que populares estavam com um homem detido após furto em uma cocheira, na rua Maximiliano Marinho, bairro Progresso.

No local, os policiais identificaram o indivíduo conhecido como Boquinha, de 31 anos, que já tem uma vasta ficha de antecedentes. Ele estava detido pelos populares. Um dos trabalhadores, do local, disse que viu o momento em que ele tentou sair do galpão com apetrechos ( cordas e buçal). Além de um máquina de cortar grama, cujo proprietário não foi identificado.

Como houve a declaração de outros moradores que ele já havia entrado em outras residências nas adjacências e que estaria acompanhado de um homem com camiseta vermelha, os policiais iniciaram as buscas.

Diante das características, eles localizaram o homem de 32 anos, conhecido como Tetão. Com os produtos e o relato de testemunhas de que eles estavam juntos, a dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia.

Em contato com o Delegado Regional e responsável pela DPPA de Alegrete Valeriano Neto, ele determinou flagrante por furto qualificado. Depois de ouvidos, os dois foram levados ao Presídio Estadual de Alegrete. Os produtos que seriam furtados e estavam dentro de um saco, foram restituídos à vítima.

Nós últimos tempos inúmeras denúncias davam conta de que Boquinha e Tetão estariam cometendo vários delitos de furtos na região da Vila Nova, Canudos e Centro.

Algumas vítimas, teriam imagens comprovando arrombamentos e furtos. Eles fizeram registro na DP.