Mensalidades acessíveis na URI Santiago

Através do URI Vantagens, a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI Santiago oportuniza mensalidades mais acessíveis nos cursos presenciais para 2022.

Possibilidade de:

– Descontos para pagamentos à vista

– Descontos de 20 a 35%

– Obter CREDIURI até atingir 50%

– Cursos de graduação a partir de R$481,70. Parcelamento em até 8 x. Somente para matrículas realizadas em novembro/2021

O vestibular está com inscrições abertas até 2 de novembro, a prova será no dia 7 do mesmo mês, das 13h às 16h.

Importante: é necessário cumprir requisitos.

50%= desconto/CREDIURI

Válido para alunos ingressantes/vestibular e formas de ingresso (2022)

Informações: https://bit.ly/3aSUWbC