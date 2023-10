O comércio varejista abriu ao público no último domingo e nesta quinta-feira as lojas estarão fechadas em Alegrete. As ESFs não atenderão nesta quinta-feira, mas retornarão com suas atividades normais no dia 13 de outubro.

A movimentação ficará por conta das festas para as crianças que serão realizadas nas comunidades. Após a chuva, a previsão é que no feriado do Dia da Criança o dia amanhecerá bem frio, com a temperatura mínima de 6º C, mas não há previsão de chuva aqui no Município.

Este é o nono feriado no Brasil e, na verdade, ele se deve ao Dia da Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida, data que também é comemorada como o Dia da Criança.