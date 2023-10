A administradora de empresa que mudou a vida produzindo moranguinhos no Caverá

Andreia Peres Nicolli divide o seu tempo entre as duas filhas Isabella e Isadora e o esposo Glauber. A ideia de iniciar um cultivo de morangos aconteceu quando ela fez técnico em agroindústria e depois administração de empresas. A área escolhida para produzir os morangos é no Caverá na propriedade dos pais Exílio Omar e Simone Nicoli. Andreia diz que buscou conhecimentos técnicos com uma especialista em morangos, Karina Kaliz Calparroz, onde fez cursos especializados. Depois iniciou o projeto de construção da estufa com apoio técnico da Agrocem, por João Pedro Passamani. A empreendedora rural, também possui parceria e troca de experiências com os produtores Rômulo Bock e Leomar Bartch. E assim começou a produção de morangos uma das frutas mais saborosas e requisitadas.

O intrigante desaparecimento de homem no Ibirapuitã continua sem respostas

E os pedidos começaram a fluir e Andreia trabalha muito nos cuidados com a plantação e na entrega das frutas já embaladas. Ela conta com ajuda dos pais Quiko e Simone que moram na Vila Nova e ajudam nas vendas. – Eu arrisquei, aprendi como cultivar e agora me viro para colher, embalar e vender meus moranguinhos. Acredito ser interessante as pessoas terem seus próprios negócios e não esperar só por empregos formais, atestou a produtora.

Evento em Alegrete reúne 170 mulheres empreendedoras, mostrando o poder e a diversidade do mundo dos negócios

Ela destaca o apoio dos pais, da avó, da irmã e diz que essa atividade, também, serve para incentivar as filhas a sentir e gostar do trabalho com agricultura. Estamos sempre unidos e se ajudando e isso é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho, atesta