Nova diretoria do bairro José de Abreu é empossada na UABA

O presidente da entidade comunitária Airton Alende acompanhado de seus diretores deu posse oficialmente a presidente Janaína Saraiva da Silva. Moradora do bairro José de Abreu há 17 anos, ela sempre atuou no movimento comunitário. O gosto por ajudar o próximo mesmo antes de ser escolhida pela comunidade, fez de Janaína uma autêntica líder comunitária.

Há 2 anos, o trabalhador rural Carlos Diéquer era o último alegretense a dar alta da UTI Covid

“Junto com a minha diretoria formada a maioria por mulheres, assumo como presidente do bairro. Sempre estive envolvida ajudando a diretoria antiga com brinquedos para as crianças, agora chegou minha vez. Quero muito poder ajudar minha comunidade que é um bairro carente, necessitando de várias melhorias”, pontuou Janaína.

Despedida de Igor| Comoção e incredulidade pela violência que ceifou a vida do trabalhador

A nova presidente destacou que as crianças necessitam muito de uma pracinha para brincar. “Temos um espaço maravilhoso para uma área de lazer, onde os moradores possam tomar seu chimarrão enquanto as crianças brincam. Necessitamos também de um calçamento pois as ruas do bairro estão muito precárias”, protestou.

Ao assumir a presidência ela afirma que seu objetivo é trabalhar juntamente com a diretoria por melhorias para o bairro e também fortalecer a união como os demais presidentes dos bairros da Zona Sul. Uma união formada pelo presidente da Piola Joceli Oviedo, para unir os bairros que buscam demandas juntos. “Queremos fortalecer, porque entendemos que juntos somos fortes. Nossos bairros da Zona Sul carecem de demandas como transporte público, infraestrutura, lazer e outros”, frisa Janaína.

A posse na UABA contou com representatividades de vereadores, líderes comunitários, convidados e diretores da União de bairros. Confira a nova diretoria:

Presidente: Janaína Saraiva da Silva

Vice-presidente: Ângela Patrícia Correa Nunes

1º secretário: Josiele Camargo Garcia

2º secretario: Fabiane Armada Rocha

1º tesoureiro: Jociele Silva Nunes

2º tesoureiro: Emerson Santos Souza

Conselheiro Fiscal: Fernanda da Silva Fernandes

Conselheiro Fiscal: Zulmionara Santos Serpa

Conselheiro Fiscal: Elizandro Medeiros

Conselheiro Fiscal (suplente): Gisele Maria Medeiros

Conselheiro Fiscal (suplente): Nara Regina G. De Castro

Conselheiro Fiscal (suplente): Suzana Iensen Leite

Presidente de Honra: Luiz Martegana Rodrigues

Fotos: reprodução