Merlen Alves lança documentário “Quilombo do Angico”, um legado de cultura e educação

Dirigido por Merlen Alves, com edição e imagens de Alisson Machado, o filme promete levar o público a uma jornada pela rica história e pelas tradições da comunidade quilombola de Angico.

A estreia do documentário, que acontece na comunidade quilombola do Angico, neste dia 20 de novembro, data em que a Consciência Negra se torna feriado nacional pela primeira vez, torna o evento ainda mais significativo.

O Quilombo do Angico, com sua trajetória de resistência e preservação da identidade negra, representa um símbolo da luta por igualdade e reconhecimento.

O filme aborda a importância da comunidade quilombola não apenas para a história local, mas também para o Brasil como um todo.

Através de depoimentos e imagens, o documentário revela a riqueza cultural e uma trajetória incansável de negros e negras que constituem a comunidade.

Com um olhar especial para a educação, o documentário “Quilombo do Angico” evidencia a importância da Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas.

Ao celebrar a história do Quilombo do Angico, além de contribuir para a implementação dessa Lei, o documentário contribui para a valorização da cultura negra e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A produção audiovisual também destaca a importância de políticas públicas que visam a preservação do patrimônio cultural e a promoção da diversidade.

O documentário Quilombo do Angico – Legado de Cultura e Educação foi financiado com recursos da Lei complementar n° 195/2022. Lei Paulo Gustavo via edital nº108/2023 Município de Alegrete RS.