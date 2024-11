Ex-BBBs Matteus Amaral e Isabelle Nogueira planejam cerimônias de casamento em Parintins e Alegrete

Em entrevista recente à Revista Quem, os dois falaram sobre as comemorações. O pedido de noivado, que aconteceu em frente ao castelo da Cinderela na Disney, em Paris, inspirou a ideia de uma celebração temática. Isabelle comentou que, embora tenham considerado fazer o casamento em São Paulo por ser um ponto intermediário entre as duas famílias, não sentiram conexão com a ideia:

— Ele quer celebrar no Sul e eu, no Norte. Por isso pensamos em duas festas: uma no campo, em Alegrete, com a cultura gaúcha, e outra em Parintins, com elementos culturais da minha região. Assim, conseguimos incluir familiares e amigos de cada lado, sem exigir grandes deslocamentos.

Matteus ressaltou que, embora estejam alinhados quanto à divisão das cerimônias, a escolha das datas ainda não foi feita. Ele explicou que tanto ele quanto Isabelle estão priorizando suas carreiras no momento:

— Casamento exige planejamento. Estamos focados em organizar nossas vidas profissionais para que possamos nos dedicar completamente quando for o momento.

Isabelle acrescentou que o objetivo é realizar as festas sem pressa, mas também sem deixar que os planos fiquem distantes:

— Não queremos precipitar nada. Será no momento certo, quando pudermos dedicar atenção plena ao evento.

O casal enfatizou que o casamento é uma prioridade futura, mas destacaram que, no presente, a vida profissional de ambos precisa de dedicação total.