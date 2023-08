Mês da paternidade lembra importância do parceiro no período da gestação

No mês em que é celebrado o Dia dos Pais (celebrado neste domingo, 13 de agosto), a Política Estadual da Saúde do Homem, da Secretaria Estadual da Saúde (SES), ressalta as responsabilidades do parceiro e a importância do seu envolvimento em todas as etapas do cuidado e do planejamento familiar. A conscientização sobre a importância do pai em todo o período da gestação vem ganhando força e espaço de discussão.

Dentro do Sistema Único de Saúde, a inclusão do pai/parceiro como participante ativo do cuidado vai ao encontro do conceito da paternidade responsável, visando a saúde e bem-estar do recém-nascido e da família. O pré-natal do parceiro é uma estratégia da Atenção Básica para acolher e incluir a população masculina em múltiplas esferas da saúde, com ênfase no envolvimento consciente dos homens como figura paterna.

As principais atividades que podem ser oferecidas pelos serviços são o acompanhamento do calendário de vacinação, a realização de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites, a verificação de pressão arterial, de glicemia e de níveis de colesterol, o encaminhamento para consulta odontológica e para outros exames que a equipe julgar necessários para o cuidado. Após este primeiro contato, o pai/parceiro é convidado a participar ativamente das demais consultas de pré-natal.

O pré-natal do parceiro é o mecanismo pelo qual a Atenção Básica, por meio das Unidades de Saúde, tem a possibilidade de acessar e orientar os homens com mais efetividade. Na oportunidade, os homens são aconselhados sobre a importância de serem acompanhantes no parto. Também faz parte do pré-natal do pai/parceiro o estímulo à criação de vínculo com a criança, a responsabilização pelo cuidado, a divisão de tarefas com a companheira e cuidados com a saúde de modo geral.